По словам заместителя акима Алматы Алмасхан Сматлаев на брифинге в региональной службе коммуникаций, в городе продолжается системная работа по обновлению парков, набережных, улиц и общественных пространств с формированием единых стандартов качества городской среды, передаёт BAQ.KZ.

"Речь идет не о точечных решениях, а о комплексном подходе, где приоритетом является человек, его безопасность, комфорт и качество повседневной жизни", - отметил Алмасхан Сматлаев.

Одним из ключевых проектов станет комплексное благоустройство Парка Первого Президента. Проект предусматривает обновление входных групп, реконструкцию главного фонтана с возможностью круглогодичного использования, создание детских и спортивных площадок, развитие прогулочных маршрутов и зон отдыха.

Параллельно продолжается благоустройство других значимых общественных пространств, включая набережную реки Есентай, рощу Баума, аллею Геологов, а также улицы, реализуемые по принципу "от фасада до фасада". Все проекты выполняются с учетом единого стандарта благоустройства, озеленения, освещения и безбарьерной среды. В ходе брифинга также была затронута тема развития городского электротранспорта. Заместитель акима отдельно подчеркнул, что планы по ликвидации троллейбусной сети в Алматы отсутствуют.

"Троллейбусный транспорт сохраняется как экологически чистый, надежный и социально значимый вид общественного транспорта. За последние годы в его развитие были вложены значительные средства, модернизирована инфраструктура и обновлен подвижной состав", - прокомментировал Алмасхан Сматлаев.

С учетом экологической ситуации в городе рассматриваются дальнейшие меры по развитию троллейбусной системы, включая повышение эффективности эксплуатации, обновление инфраструктуры и внедрение современных технологических решений.

"Наша задача - не отказываться от работающих решений, а развивать их с учетом долгосрочных интересов города и жителей", - добавил заместитель акима.

В завершение брифинга было отмечено, что масштабное благоустройство неизбежно сопровождается временными неудобствами, однако все работы выполняются по утвержденному графику с поэтапным перекрытием участков и организацией альтернативных маршрутов.