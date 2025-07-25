В Алматы проходит выездной экофестиваль с участием молодежи и волонтеров
Алматинская молодежь делает экологию модной.
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В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" в Алматы проходит EcoQala Fest — яркий экофестиваль, сочетающий полезное с креативным, передает BAQ.KZ. Как сообщили в акимате города, мероприятие организовано как выездной экологический караван: брендированный автомобиль с логотипами акции колесит по районам мегаполиса и останавливается во дворах жилых массивов. Здесь проходят танцевальные флешмобы, викторины об экологии, мастер-классы и субботники. Волонтёры и экорейнджеры приглашают жителей на месте — никаких формальностей, только живое общение и полезные дела.
Очередной этап прошёл в Медеуском районе. Ранее экофестиваль уже заглянул в Наурызбайский, Алатауский, Алмалинский и Ауэзовский районы. Как поясняют организаторы, цель проекта — не просто навести чистоту, а вдохновить горожан, особенно молодёжь, на устойчивые привычки и экологическую ответственность.
Фото акимата Алматы
Посредством таких креативных подходов мы стремимся формировать у молодежи экологическую культуру, развивать экологическое сознание и создавать условия для их активного участия в общественно значимых инициативах, — отметил руководитель управления молодежной политики города Алматы Азиз Кажденбек.
Фестиваль стал настоящей точкой притяжения: участвуют не только школьники и студенты, но и местные жители. По словам волонтёра Мади Шашубая, каждый этап заряжает энергией.
Фото акимата Алматы
Для меня участие в EcoQala Fest — это возможность не только внести вклад в чистоту своего района, но и вдохновить других быть более ответственными к природе. Многие жители с интересом подходят, участвуют в викторинах, улыбаются и уходят с отличным настроением — это придаёт сил и уверенности, что мы на правильном пути, — отметил он.
EcoQala Fest планируют проводить на регулярной основе — во всех районах Алматы.
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