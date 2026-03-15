В Алатауском районе Алматы 14-15 марта проходит сельскохозяйственная ярмарка, на которой фермеры и товаропроизводители представили широкий ассортимент свежей продукции, передает BAQ.KZ.

В ярмарке принимают участие сельхозпроизводители Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей. Жители и гости города смогут приобрести мясную и молочную продукцию, овощи и фрукты, бакалейные товары и другую сельскохозяйственную продукцию по доступным ценам напрямую от производителей.

15 марта ярмарки организованы на территориях, прилегающих к избирательным участкам в Алмалинском и Ауэзовском районах по следующим адресам.

Алмалинский район:

1.⁠ ⁠Район школы №62, рядом школа №167

2.⁠ ⁠Пересечение улиц Дуйсенова и Прокофьева (район школы №34 и пешеходной зоны)

3.⁠ ⁠Сквер «Малый Ганди» (школа №18, колледж «Принт Медиа», школа №67)

4.⁠ ⁠Район кинотеатра «Целинный» (колледж АЛТ, университет АЛТ, школа №36)

5.⁠ ⁠Академия искусств им. Жургенова, пешеходная зона Панфилова, станция метро «Алмалы», район «НАТОБ»

6.⁠ ⁠Район школы №54, пешеходная зона Арбат, институт «КазНИПИЭнергопром»

7.⁠ ⁠Площадка перед ТЮЗом (школы №90 и №147)

8.⁠ ⁠Район школы №15, ЖенПУ

Ауэзовский район:

1.⁠ ⁠ул. Толе би, 303 – ТОО «Колледж им. Д. Кунаева» (ИУ №169)

2.⁠ ⁠Тастак-1, д. 1в – Алматинский государственный политехнический колледж (ИУ №166)

3.⁠ ⁠мкр. 1, д. 76А – КГУ ШГ №97 (ИУ №175)

4.⁠ ⁠ул. Жандосова, 51 – Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства (ИУ №144)

5.⁠ ⁠мкр. Таугуль, д. 34 – общежитие университета «Нархоз» (ИУ №126)

Проведение ярмарок организовано при поддержке управления предпринимательства и инвестиций города и АО «СПК «Алматы». Данные мероприятия направлены на обеспечение жителей города качественной и доступной сельскохозяйственной продукцией, поддержку отечественных фермеров, а также стабилизацию цен на основные продовольственные товары.

По поручению акима Алматы в настоящее время проводится поэтапная модернизация двух ярмарок «выходного дня»:

•⁠ ⁠в Бостандыкском районе (мкр. Казахфильм);

•⁠ ⁠в Ауэзовском районе (ул. Утеген батыра – пр. Абая).

Реализация данных мероприятий направлена на приведение торговых площадок в соответствие с санитарными, архитектурными и инфраструктурными требованиями, а также на повышение доступности продовольственных товаров, включая социально значимые продукты питания.

Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос организации ярмарок «выходного дня» в Турксибском, Алатауском и Наурызбайском районах. Это позволит расширить географию ярмарочной торговли и обеспечить жителей города свежей сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам.

В рамках обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен на основные виды продовольственных товаров ярмарки «выходного дня» регулярно проводятся на территории города.

С начала 2026 года в Алматы уже проведено более 100 ярмарочных мероприятий. В них приняли участие свыше 315 фермеров и товаропроизводителей из Енбекши-Казахского, Карасайского, Илийского, Талгарского и Жамбылского районов Алматинской области. На ярмарках представлено более 1000 наименований продовольственной продукции.

В целом с начала года на ярмарках «выходного дня» реализовано порядка 5 тыс. тонн продовольственных товаров, включая социально значимые продукты питания. Средний объем реализации составляет до 500 тонн продукции в неделю. Как отметили в управлении предпринимательства и инвестиций города и АО «СПК «Алматы», в связи с проведением внеплановых санитарно-профилактических мероприятий 14–15 марта ярмарка «выходного дня» на пересечении улиц Масанчи и Гоголя временно проводиться не будет. При этом в остальных районах города ярмарки «выходного дня» продолжат работу в обычном режиме - каждую субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00 часов.