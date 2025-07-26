В Алматы произошел пожар в торговом центре
Силами МЧС пожар ликвидирован.
Сегодня, 10:03
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Сегодня, 10:03Сегодня, 10:03
47Фото: Pixabay.com
В одном из двухэтажных ТЦ города Алматы, расположенного в Ауэзовском районе, произошло возгорание двух бутиков на втором этаже, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в МЧС РК, распространение огня на соседние бутики не допущено.
"По прибытию первых подразделении было обнаружено, что из окон ТЦ идет черный густой дым. В тушении было задействовано 57 человек личного состава и 15 ед. техники МЧС", - говорится в сообщении.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
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