В Алматы произошел сход грунта в Медеуском районе

В Алматы в Медеуском районе 14 мая произошел сход грунта на улице Байконурской. Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях. По словам местных жителей, в реку рядом с участком сошло около 3 тысяч кубометров земли, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ДЧС, информация о происшествии поступила около полудня. На место оперативно прибыли спасатели, специалисты «Казселезащиты» и сотрудники районного акимата.

По предварительным данным комиссии, причиной схода стало переувлажнение почвы из-за протечки канализационного колодца.

В настоящее время утечка устранена. В ведомстве подчеркнули, что угрозы для жителей нет, жилые дома не пострадали, движение транспорта на участке продолжается в штатном режиме.