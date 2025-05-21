В социальных сетях распространилось видео с дракой, произошедшей в ночное время у одного из развлекательных заведений Алматы. Несмотря на то что в момент инцидента на пульт "102" сообщений не поступало, сотрудники полиции оперативно отреагировали на появившиеся видеоматериалы, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы, по данному факту Управлением полиции Алмалинского района начато досудебное расследование по статье о хулиганстве. Все участники потасовки уже установлены, в их действиях будет дана правовая оценка.

"Полиция Алматы занимает принципиальную позицию: грубые нарушения общественного порядка, особенно сопровождаемые агрессией и насилием, будут пресекаться жёстко и в рамках закона", — заявили в ведомстве.

Также отмечается, что в рамках Года профилактики МВД особое внимание уделяется вопросам предупреждения правонарушений и обеспечению общественной безопасности в ночное время.

Ранее уличная драка водителей попала на видео в Астане.