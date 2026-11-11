В Алматы прокладывают метро: какой участок дороги закроют с 13 ноября
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В Алматы временно изменится схема движения на проспекте Алатау из-за строительства новой станции метро. Ограничения затронут участок между проспектом Абая и улицей Улугбека. Автомобилистам придётся воспользоваться объездной дорогой.
Как сообщили в Управлении развития дорожной инфраструктуры, изменения связаны со строительством станции №1 в рамках третьей очереди первой линии метрополитена.
Будущая станция расположится на проспекте Алатау, севернее проспекта Абая. В связи со строительными работами с 13 ноября движение транспорта на участке от проспекта Абая до улицы Улугбека будет ограничено на весь период строительства.
Для сохранения транспортной доступности предусмотрена объездная дорога. Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты и обращать внимание на установленные дорожные знаки.
Между тем проект третьей очереди первой линии метро предусматривает строительство около 5,3 километра перегонных тоннелей и трёх новых станций.
Станцию №2 планируют разместить на проспекте Алатау, в районе пересечения с перспективной улицей Толе би. Третью станцию построят на территории рынка «Барлык».
Там также появится единый транспортно-пересадочный узел, который объединит метро, автобусные маршруты и линию легкорельсового транспорта (ЛРТ). Кроме того, проектом предусмотрена парковка для легковых автомобилей.
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