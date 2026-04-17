В Алматы прорабатывается вопрос создания компании по выкупу старых автомобилей
Планируется привлечь местных автопроизводителей, включая Astana Motors, Orbis.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы рассматривается запуск системных мер по снижению выбросов от автотранспорта, который остается основным источником загрязнения воздуха в городе, передает BAQ.KZ.
По итогам заседания Межведомственного совета по вопросам экологии аким города Дархан Сатыбалды поручил проработать создание специализированной компании по выкупу старых автомобилей низких экологических классов с их последующей утилизацией.
Данная работа будет организована совместно с Управлением предпринимательства и инвестиций и «Социально-предпринимательской корпорацией Алматы». Предполагается создание дочерней организации, которая будет реализовывать механизмы обновления автопарка.
В рамках проекта рассматривается возможность внедрения льготного кредитования, лизинговых программ и Trade-In для приобретения экологичных автомобилей. К участию планируется привлечь местных автопроизводителей, включая Astana Motors, Orbis и другие компании.
Реализация данных мер позволит стимулировать обновление автопарка, сократить количество устаревших автомобилей и, как следствие, снизить уровень вредных выбросов в атмосферу города.
