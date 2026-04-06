В Алматы прошел II Форум ректоров университетов Казахстана и Азербайджана, ставший важной площадкой для обсуждения дальнейшего развития сотрудничества в сфере высшего образования. За последний год академические связи между двумя странами заметно укрепились и перешли от стадии диалога к устойчивой практической кооперации.

Сегодня 62 университета Казахстана сотрудничают с 81 вузом Азербайджана. Между ними уже заключено 188 соглашений, а в рамках нынешнего форума подписываются еще 63 меморандума. Это говорит о том, что формируется плотная и рабочая сеть межуниверситетских связей, которая уже начинает приносить реальные результаты.

Одним из главных показателей этого сотрудничества стала академическая мобильность студентов. В настоящее время 333 студента из Азербайджана обучаются в 58 вузах Казахстана, а 164 казахстанских студента получают образование в университетах Азербайджана. Только за прошлый год 142 студента из Казахстана прошли обучение в азербайджанских вузах.

Такие показатели свидетельствуют о том, что сотрудничество выходит за рамки формальных соглашений и постепенно превращается в реальную интеграцию образовательных систем двух стран. Следующий этап этой работы требует более глубокой координации и перехода к содержательному партнерству.

Речь идет о согласовании образовательных программ, запуске совместных академических направлений, развитии прикладных исследований и создании устойчивых механизмов подготовки специалистов. Ключевая задача на данном этапе заключается в том, чтобы перевести уже существующую сеть соглашений в полноценную систему совместного производства знаний и подготовки кадров.