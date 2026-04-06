В Алматы прошел форум ректоров университетов Казахстана и Азербайджана
В рамках форума подписаны 63 меморандума.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы прошел II Форум ректоров университетов Казахстана и Азербайджана, ставший важной площадкой для обсуждения дальнейшего развития сотрудничества в сфере высшего образования. За последний год академические связи между двумя странами заметно укрепились и перешли от стадии диалога к устойчивой практической кооперации.
Сегодня 62 университета Казахстана сотрудничают с 81 вузом Азербайджана. Между ними уже заключено 188 соглашений, а в рамках нынешнего форума подписываются еще 63 меморандума. Это говорит о том, что формируется плотная и рабочая сеть межуниверситетских связей, которая уже начинает приносить реальные результаты.
Одним из главных показателей этого сотрудничества стала академическая мобильность студентов. В настоящее время 333 студента из Азербайджана обучаются в 58 вузах Казахстана, а 164 казахстанских студента получают образование в университетах Азербайджана. Только за прошлый год 142 студента из Казахстана прошли обучение в азербайджанских вузах.
Такие показатели свидетельствуют о том, что сотрудничество выходит за рамки формальных соглашений и постепенно превращается в реальную интеграцию образовательных систем двух стран. Следующий этап этой работы требует более глубокой координации и перехода к содержательному партнерству.
Речь идет о согласовании образовательных программ, запуске совместных академических направлений, развитии прикладных исследований и создании устойчивых механизмов подготовки специалистов. Ключевая задача на данном этапе заключается в том, чтобы перевести уже существующую сеть соглашений в полноценную систему совместного производства знаний и подготовки кадров.
Самое читаемое
- Почти 900 нарушений ПДД выявили за сутки в Алматинской области
- Рынки Актобе не обеспечены холодильными витринами и водопроводом: аким проверил состояние
- Двое полицейских пострадали во время конфликта в Атырауской области
- Конфликт с «выстрелами» напугал жителей ЖК в Астане: полиция прокомментировала инцидент
- При ударах Ирана по ОАЭ погибли 13 человек