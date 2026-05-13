  • Главная
  • Новости
  • В Алматы прошел вечер памяти, посвященный творчеству поэта Исраила Сапарбая  

В Алматы прошел вечер памяти, посвященный творчеству поэта Исраила Сапарбая  

Участники читали стихи поэта и исполнили музыкальные произведения.

Сегодня 2026, 22:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство культуры и информации РК Сегодня 2026, 22:13
Сегодня 2026, 22:13
189
Фото: Министерство культуры и информации РК

В Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан состоялся вечер памяти «Жыр айдынының алып кемесі», посвященный творчеству Народного писателя Казахстана, поэта, драматурга и композитора Исраила Сапарбая, передает BAQ.KZ.

Мероприятие было направлено на популяризацию творческого наследия автора и его вклада в казахскую литературу и поэзию.

Для читателей была организована выставка, на которой представили произведения Исраила Сапарбая. Также был показан видеоролик о жизни и творческом пути поэта. 

 В завершение вечера участники прочитали стихи поэта и исполнили музыкальные произведения, написанные на его слова. Среди них — «Мен қазақ қыздарына қайран қалам», «Махаббат мәңгі ертегі», «Сағыныш» и другие.

Самое читаемое

Наверх