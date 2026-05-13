В Алматы прошел вечер памяти, посвященный творчеству поэта Исраила Сапарбая
Участники читали стихи поэта и исполнили музыкальные произведения.
Сегодня 2026, 22:13
189Фото: Министерство культуры и информации РК
В Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан состоялся вечер памяти «Жыр айдынының алып кемесі», посвященный творчеству Народного писателя Казахстана, поэта, драматурга и композитора Исраила Сапарбая, передает BAQ.KZ.
Мероприятие было направлено на популяризацию творческого наследия автора и его вклада в казахскую литературу и поэзию.
Для читателей была организована выставка, на которой представили произведения Исраила Сапарбая. Также был показан видеоролик о жизни и творческом пути поэта.
В завершение вечера участники прочитали стихи поэта и исполнили музыкальные произведения, написанные на его слова. Среди них — «Мен қазақ қыздарына қайран қалам», «Махаббат мәңгі ертегі», «Сағыныш» и другие.
