В Алматы прошел вечер памяти, посвященный творчеству поэта Исраила Сапарбая  

В Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан состоялся вечер памяти «Жыр айдынының алып кемесі», посвященный творчеству Народного писателя Казахстана, поэта, драматурга и композитора Исраила Сапарбая, передает BAQ.KZ.

Мероприятие было направлено на популяризацию творческого наследия автора и его вклада в казахскую литературу и поэзию.

Для читателей была организована выставка, на которой представили произведения Исраила Сапарбая. Также был показан видеоролик о жизни и творческом пути поэта.

В завершение вечера участники прочитали стихи поэта и исполнили музыкальные произведения, написанные на его слова. Среди них — «Мен қазақ қыздарына қайран қалам», «Махаббат мәңгі ертегі», «Сағыныш» и другие.