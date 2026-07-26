В Алматы прошла акция «Вечная классика», организованная Казахстанской народной партией

В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы состоялась акция «Вечная классика», организованная Казахстанской народной партией, передает корреспондент BAQ.KZ.

В рамках акции струнный квартет исполнил в парке произведения мировой классической музыки. Под звуки прекрасных мелодий жители города смогли свободно пообщаться и обсудить актуальные социальные вопросы.

В ходе мероприятия выступил заместитель председателя Казахстанской народной партии Бейбит Кусаинов.

«„Вечная классика“ — это не просто название. За этой темой стоит глубокий смысл. Классическая музыка прошла испытание временем и передается из поколения в поколение. Так же и Казахстанская народная партия, имеющая свою историю, вышла на выборы, чтобы защищать интересы простых граждан и повышать их благосостояние. Сегодня мы не только отдаем дань уважения классической музыке, но и отмечаем день популяризации культуры и духовности. Именно искусство и культура являются силой, объединяющей народ», — сказал Бейбит Кусаинов.

По его словам, партийная программа была разработана совместными усилиями многих экспертов, членов партии и команды.

«Как компетентные специалисты в своих областях, они внесли свой вклад в содержание программы», — отметил Кусаинов.

Кандидат в депутаты Курултая Алмат Ахметов заявил, что намерен поддерживать молодежь в сельской местности и городах.

«В сельских районах остается много нерешенных проблем. Мы ставим перед собой цель заниматься их решением. Народ — вместе с народом», — сказал Алмат Ахметов.

В мероприятии также приняла участие кандидат в депутаты Курултая Аша Матай.

«Я хочу жить и работать не только ради собственного блага, но и ради блага народа. Что в этом плохого? Я считаю, что думать не только о себе, но и о будущем своей страны — долг каждого гражданина. Меня волнует очень много вопросов. Роль женщины в политике особенная, ведь женщина — это милосердие, забота, порядок и чистота. Я хочу, чтобы в нашей стране больше внимания уделялось институту семьи, матерям и детям, качественному образованию и культуре, безопасности и качеству жизни населения. Я пришла в этот путь не ради звания. Я присоединилась потому, что не могу оставаться безразличной к будущему наших детей и хочу внести свой вклад в будущее страны», — сказала Аша Матай.

Кроме того, в рамках мероприятия работала информационная площадка партии, где были организованы прямые встречи с жителями. Участники смогли высказать свое мнение и в свободном формате обсудить актуальные вопросы, волнующие общество.