В Алматы прошла церемония награждения победителей Кубка МЧС по хоккею
В Алматы состоялся первый Кубок Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди территориальных подразделений ведомства.
В церемонии закрытия принял участие министр по ЧС РК генерал-лейтенант Чингис Аринов.
Турнир организовал спортивный клуб BATYR TEAM МЧС при поддержке Казахстанской федерации хоккея.
Соревнования проходили два дня. В них участвовали команды из разных регионов страны. По итогам матчей:
1 место заняла команда "Кыран"(Карагандинская область)
2 место — команда "Барс" (город Алматы)
3 место — команда "Кызылжар" (Северо-Казахстанская область)
Также были названы лучшие игроки турнира:
лучший нападающий — Никита Рублев ("Кыран")
лучший защитник — Марат Нажмиденов ("Ертіс", Павлодарская область)
лучший вратарь — Анатолий Терехин ("Кызылжар")
В награждении приняли участие первый заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев, руководитель BATYR TEAM Адиль Каирбаев, ветераны и приглашённые гости.
Министр отметил, что такие соревнования планируется проводить ежегодно. По его словам, они помогают укреплять командный дух и сплочённость сотрудников системы гражданской защиты.
