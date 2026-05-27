  • Главная
  • Новости
  • В Алматы прошла церемония награждения победителей Кубка МЧС по хоккею

В Алматы прошла церемония награждения победителей Кубка МЧС по хоккею

Сегодня 2026, 08:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня 2026, 08:03
Сегодня 2026, 08:03
178
Фото: МЧС РК

В Алматы состоялся первый Кубок Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди территориальных подразделений ведомства.

В церемонии закрытия принял участие министр по ЧС РК генерал-лейтенант Чингис Аринов.

Турнир организовал спортивный клуб BATYR TEAM МЧС при поддержке Казахстанской федерации хоккея.

Соревнования проходили два дня. В них участвовали команды из разных регионов страны. По итогам матчей:

  • 1 место заняла команда "Кыран"(Карагандинская область)

  • 2 место — команда "Барс" (город Алматы)

  • 3 место — команда "Кызылжар" (Северо-Казахстанская область)

Также были названы лучшие игроки турнира:

  • лучший нападающий — Никита Рублев ("Кыран")

  • лучший защитник — Марат Нажмиденов ("Ертіс", Павлодарская область)

  • лучший вратарь — Анатолий Терехин ("Кызылжар")

В награждении приняли участие первый заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев, руководитель BATYR TEAM Адиль Каирбаев, ветераны и приглашённые гости.

Министр отметил, что такие соревнования планируется проводить ежегодно. По его словам, они помогают укреплять командный дух и сплочённость сотрудников системы гражданской защиты.

Самое читаемое

Наверх