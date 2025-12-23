Сегодня в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая проводили в последний путь легендарного казахстанского артиста Асанали Ашимова, передаёт BAQ.KZ.

Тысячи родственников, друзей, коллег, а также тех, кому было небезразлично творчество Асанали Ашимова, собрались, чтобы проститься с легендой казахского искусства.

В церемонии приняли участие государственный советник Ерлан Карин, заместитель Премьер-министра - министр культуры и информации Аида Балаева, а также аким города Алматы Дархан Сатыбалды.

Ерлан Карин зачитал слова соболезнования от Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, отметив, что эта утрата стала общей болью для всей страны.

"Асанали Ашимов посвятил всю свою жизнь театру и кино, внеся неоценимый вклад в расширение горизонтов нашей национальной культуры. Он мастерски воплотил на сцене и на экране множество ярких образов, снискав искреннюю любовь и признание зрителей. Как выдающийся мастер сцены и профессиональный кинематографист, он оставил после себя неизгладимый след. Направляя и поддерживая молодых деятелей искусства, он внес значительный вклад в сохранение духовной преемственности. Светлый образ Асанали Ашимова, прожившего достойную и созидательную жизнь, с честью неся высокое искусство, навсегда сохранится в сердцах нашего народа", — сказал Ерлан Карин.

В свою очередь аким города Алматы Дархан Сатыбалды отметил, что уход Асанали Ашимова - это невосполнимая утрата. При жизни он активно участвовал в общественной жизни страны и в культурных мероприятиях города, наполняя каждую встречу особым смыслом и духовной силой.



Напомним, выдающийся актёр кино и театра, один из символов казахской сцены Асанали Ашимов скончался на 89-м году жизни. Его имя и творческое наследие навсегда останутся в истории национальной культуры.