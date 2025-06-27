В Алматы была проведена сложнейшая операция по трансплантации сердца. Хирургическое вмешательство продолжалось более пяти часов. Операцию провели заведующий отделением кардиохирургии Рустем Тулеутаев совместно с заведующей отделением кардиохирургии UMC "Центр сердца" Светланой Новиковой и командой анестезиологов и кардиохирургов, передаёт BAQ.KZ.

Донором стал 40-летний мужчина, госпитализированный в Центральную городскую больницу Алматы, у которого врачи констатировали смерть головного мозга. Его сердце пересадили 43-летнему пациенту из Талгарского района с диагнозами ишемическая кардиомиопатия, приобретённый порок сердца, недостаточность митрального и трикуспидального клапана, а также выраженная хроническая сердечная недостаточность (фракция выброса — 26%).

Пациент перенёс инфаркт миокарда в 2022 году. Его состояние ухудшалось: он страдал от одышки даже при минимальной физической активности, перебоев в работе сердца, головокружений и слабости. Ранее ему проводилось стентирование, был установлен кардиовертер-дефибриллятор. В начале 2025 года врачи рекомендовали установку системы механической поддержки сердца (LVAD), но по семейным причинам пациент отказался. Его включили в лист ожидания на трансплантацию.

По словам председателя правления Научного института кардиологии и внутренних болезней Марата Пашимова, трансплантация сердца остаётся "золотым стандартом" при терминальной стадии сердечной недостаточности. Но из-за острого дефицита донорских органов не всем удаётся получить помощь. По состоянию на 10 мая 2025 года в Казахстане в листе ожидания находятся 139 взрослых и 7 детей.

На сегодняшний день состояние пациента после пересадки сердца стабильное, он переведён из реанимации в профильное отделение. Врачи отмечают положительную динамику.