В Алматы проверили 73 оползнеопасных участка
В городе провели масштабный рейд по предупреждению оползневых угроз.
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Рейд направлен на информирование населения об опасности оползневых процессов и мерах безопасности. В рейдовых мероприятиях приняли участие начальник ДЧС Алматы Дамир Ермагамбетов и руководитель управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне Акимата города Алматы Айдос Нурлыбаев.
Совместная работа с участием представителей акимата города, АГЭТУ ГУ «Казселезащита» и личного состава подразделений ДЧС охватила территории Бостандыкского, Медеуского и Наурызбайского районов.
За один день профилактическим обходом охвачено 73 оползнеопасных участка. К проведению мероприятий привлечено 72 сотрудника ДЧС.
В ходе встреч с жителями специалисты разъяснили основные признаки активизации оползневых процессов, правила поведения при возникновении угрозы и порядок эвакуации. Профилактическая работа будет продолжена.
Жителям, проживающим в оползнеопасных зонах, рекомендуется соблюдать меры предосторожности и незамедлительно сообщать в экстренные службы о появлении трещин на грунте, деформации склонов и других тревожных признаках.
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