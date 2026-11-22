Рейд направлен на информирование населения об опасности оползневых процессов и мерах безопасности. В рейдовых мероприятиях приняли участие начальник ДЧС Алматы Дамир Ермагамбетов и руководитель управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне Акимата города Алматы Айдос Нурлыбаев.

Совместная работа с участием представителей акимата города, АГЭТУ ГУ «Казселезащита» и личного состава подразделений ДЧС охватила территории Бостандыкского, Медеуского и Наурызбайского районов.

За один день профилактическим обходом охвачено 73 оползнеопасных участка. К проведению мероприятий привлечено 72 сотрудника ДЧС.

В ходе встреч с жителями специалисты разъяснили основные признаки активизации оползневых процессов, правила поведения при возникновении угрозы и порядок эвакуации. Профилактическая работа будет продолжена.

Жителям, проживающим в оползнеопасных зонах, рекомендуется соблюдать меры предосторожности и незамедлительно сообщать в экстренные службы о появлении трещин на грунте, деформации склонов и других тревожных признаках.