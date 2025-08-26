С 15 по 17 октября в Алматы состоится Всемирный Конгресс по инклюзивному образованию — международное событие, посвященное развитию доступного и равного образования для всех детей, независимо от их индивидуальных особенностей, передаёт BAQ.KZ.

Конгресс объединит более 3500 участников из 50 стран — министров, экспертов, педагогов, IT-компаний, дизайнеров образовательной среды и родителей. Программа включает 15 специализированных треков, от архитектуры и спорта до EdTech, искусственного интеллекта, медицины и родительского образования.

Одним из центральных событий станет Global Innovation Expo — выставка международных инновационных решений в области цифровых технологий, образования и социальной поддержки. Также планируется подписание Алматинской декларации по инклюзивному образованию, где министры и представители международных организаций подтвердят обязательства по созданию справедливых и доступных образовательных систем.

Организаторы подчеркивают приверженность Казахстана принципам равенства и инклюзии и приурочен к празднованию 80-летия ООН. По итогам мероприятия будет объявлено, что следующий Всемирный Конгресс пройдет в Катаре, что подтверждает международный статус и устойчивость инициативы.