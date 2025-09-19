В Алматы готовятся к яркому и вкусному событию: 20 и 21 сентября 2025 года в Алатауском районе пройдет сельскохозяйственная ярмарка с участием фермеров из Хатлонской области Таджикистана, передает BAQ.KZ.

Парковочная площадка перед театром "Алатау", расположенная на пересечении улиц Момышулы и Универсиадной, на два дня превратится в центр восточных вкусов и ароматов.

Около 40 таджикских товаропроизводителей доставят в город свыше 200 тонн свежей сельхозпродукции. В изобилии будут представлены сезонные фрукты, овощи, ароматные сухофрукты и традиционные восточные сладости, которые можно будет приобрести напрямую у фермеров — без наценок, по доступным ценам.

Организаторы подчеркивают, что мероприятие направлено не только на продвижение натуральной продукции, но и на развитие торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном.