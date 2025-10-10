11 и 12 октября в Алматы состоится расширенная сельскохозяйственная ярмарка, объединившая производителей Алматинской области, города Алматы и фермеров области Абай, передает BAQ.KZ.

Ярмарка пройдёт в рамках республиканской инициативы "Береке Fest", направленной на стабилизацию цен на продукты питания, поддержку отечественного сельхозпроизводства и обеспечение населения доступными товарами первой необходимости.

Мероприятие обещает стать одним из ключевых событий осени. Жители мегаполиса смогут приобрести свежие и качественные продукты напрямую от фермеров без наценок и посредников. Участие примут десять районов Алматинской области, а также город Семей.

На прилавках будет представлено более 50 наименований продукции, в том числе мясо, молочные изделия, плодоовощная продукция, крупы, мука, масло и колбасные изделия. Всего на ярмарку будет завезено порядка 370 тонн сельхозпродукции, включая 150 тонн мяса из области Абай, 60 тонн молочных продуктов, 50 тонн овощей и фруктов, 30 тонн рыбы и 80 тонн различных продовольственных товаров.

Ярмарка будет работать с 8:00 до 17:00 по адресу: улица Казыбек би, на участке от улицы Абылай хана до Панфилова.

Организаторы приглашают жителей и гостей Алматы поддержать отечественных производителей и приобрести свежую продукцию по доступным ценам.