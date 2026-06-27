В Алматы пустили под снос крупную пристройку на проспекте Назарбаева

В центре Алматы начался снос крупной пристройки на проспекте Назарбаева, 220/3, где работали офисы и заведения общественного питания. Решение о демонтаже вступило в силу после почти двух лет судебных разбирательств. Как сообщили в управлении градостроительного контроля, во время внеплановой проверки выяснилось, что объект был возведен без полного пакета разрешительных документов. Более того, часть пристройки, по данным ведомства, оказалась построена на земле общего пользования.

После выявленных нарушений собственника привлекли к административной ответственности, однако окончательную точку в споре поставил суд. Постановлением Алматинского городского суда от 17 ноября 2025 года было принято решение о принудительном сносе объекта. Демонтаж стартовал сегодня с участием судебных исполнителей Департамента юстиции. Власти отмечают, что работы проводятся во исполнение вступившего в законную силу судебного решения.