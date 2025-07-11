В Алматы пьяная пара спровоцировала ДТП с участием патрульной машины
В резултате аварии никто не пострадал
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В Алматы нетрезвые пассажиры устроили ДТП с участием патрульной машины, передает BAQ.KZ.
По данным ДП Алматы, служебная машина столкнулась с седаном, когда участковый инспектор возвращался с вызова. В салоне находились нетрезвые мужчина и женщина, задержанные за административное нарушение. По дороге в отделение они вели себя агрессивно и мешали управлению: женщина пыталась открыть дверь и выскочить из машины, инспектору пришлось сдерживать её, удерживая дверь коленом.
Позже нарушителей передали другим сотрудникам. В ДТП никто не пострадал.
По факту случившегося назначена служебная проверка.
"По предварительным данным, во время движения указанные лица вели себя неадекватно и мешали управлению транспортным средством, в результате чего произошло столкновение с другим автомобилем. В результате происшествия никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения", – сообщили в полиции.
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