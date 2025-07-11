В Алматы нетрезвые пассажиры устроили ДТП с участием патрульной машины, передает BAQ.KZ.

По данным ДП Алматы, служебная машина столкнулась с седаном, когда участковый инспектор возвращался с вызова. В салоне находились нетрезвые мужчина и женщина, задержанные за административное нарушение. По дороге в отделение они вели себя агрессивно и мешали управлению: женщина пыталась открыть дверь и выскочить из машины, инспектору пришлось сдерживать её, удерживая дверь коленом.

Позже нарушителей передали другим сотрудникам. В ДТП никто не пострадал.

По факту случившегося назначена служебная проверка.