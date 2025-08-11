В Наурызбайском районе Алматы 10 августа произошла трагедия — внедорожник сбил ребенка 2013 года рождения, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в Департаменте полиции города.

ДТП произошло около 13:30 на улице Хегай. По данным полиции, водитель Range Rover, двигаясь в восточном направлении, совершил наезд на мальчика, находившегося на проезжей части.

От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

По факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, ведется следствие.