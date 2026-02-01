В Алматы пресечена масштабная схема незаконного оборота вейпов, несмотря на действующий в стране полный запрет на электронные сигареты, сообщает BAQ.kz со ссылкой на прокуратуру города.

С начала введения запрета выявлены десятки фактов нелегальной торговли. Основными каналами сбыта стали мессенджер Telegram и социальные сети, а продукция хранилась на складах и в так называемых конспиративных точках.

При координации прокуратуры Департамент экономических расследований завершил расследование уголовного дела. По данным следствия, подозреваемые реализовывали запрещенную продукцию через Telegram-каналы «ESCOBAR OPTOM», «Snake opt» и другие.

В ходе следственных мероприятий изъято и уничтожено более 180 тысяч вейпов. Потенциальный доход от их продажи, по оценкам, мог превысить 1 млрд тенге. На имущество фигурантов наложен арест на сумму 347 млн тенге.

Уголовное дело направлено в суд. К ответственности привлечены шесть человек.