В Алматы полицейские раскрыли очередной грабёж, совершённый по схеме "знакомства в интернете", передает BAQ.KZ.

Жертвой преступников стал мужчина, который познакомился с девушкой на одном из популярных сайтов знакомств. Спустя короткое общение пара договорилась о встрече на съёмной квартире.

Однако романтическое свидание неожиданно прервалось: в квартиру ворвались трое мужчин, которые представились братьями девушки. Они заявили, что она несовершеннолетняя, и начали вымогать у мужчины деньги. Под угрозами злоумышленники отобрали у потерпевшего телефон и другие личные вещи.

Полицейские оперативно отреагировали на заявление и в ходе розыскных мероприятий установили личности всех участников преступления. Все подозреваемые были задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

По словам начальника отдела полиции при УП Алмалинского района Алматы Тимура Иманбекова, такие преступления — не редкость:

"Подобные случаи, к сожалению, не редкость. Мы призываем граждан быть крайне осторожными при знакомствах в интернете, не соглашаться на встречи в сомнительных местах и не доверять людям, которых вы знаете лишь по переписке", — подчеркнул он.

В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.