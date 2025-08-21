В Алматы сотрудники полиции предотвратили крупное мошенничество и вернули более 32 миллионов тенге гражданке, ставшей жертвой интернет-аферистов, передает BAQ.KZ.

В ходе оперативных мероприятий киберполиция обратила внимание на подозрительного мужчину в общественном месте: он был в маске, темных очках и с рюкзаком. При проверке у него нашли свыше 27 миллионов тенге наличными.

Выяснилось, что задержанный исполнял роль так называемого "дроппера" — посредника, передающего деньги мошенникам. Эти средства он получил от женщины, которую злоумышленники несколько дней вводили в заблуждение, убеждая, что она участвует в спецоперации. Ей поступали звонки с требованием хранить тайну и переводить деньги на "безопасные счета".

Когда полицейские прибыли к месту проживания потерпевшей, она не открыла дверь. Позже её удалось встретить в отделении банка, где оперативники установили, что около 4 миллионов тенге она уже отправила мошенникам. Благодаря действиям сотрудников полиции и службы безопасности банка эти средства были возвращены.

Начальник управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев отметил:

"Данный случай стал возможен благодаря профессионализму и внимательности наших сотрудников. Оперская смекалка позволила вовремя распознать подозрительные обстоятельства, пресечь деятельность мошенников и сохранить значительную сумму. В очередной раз мы призываем граждан быть предельно осторожными: не доверяйте незнакомым звонкам и переводам денег. При малейшем подозрении обращайтесь в полицию".