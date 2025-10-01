В Алматы пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды под названием "Boxy Wealth", передает BAQ.KZ

По данным Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), организаторы схемы, прикрываясь деятельностью инвестиционной компании, обещали вкладчикам ежедневную доходность от 5% до 10% якобы за просмотр рекламных роликов. В пересчёте на год это более 1800% прибыли — заведомо нереалистичный показатель для легальных финансовых инструментов.

Согласно материалам следствия, кроме "доходов" от просмотров, участникам предлагались бонусы за привлечение новых вкладчиков. За каждого приведённого человека — 10% от его вложений. Классическая схема "финансовой пирамиды", где выплата средств одним инвесторам производилась за счёт поступлений от других.

Деньги от участников поступали на банковские карты, оформленные на подставных лиц (так называемых "дроперов"), после чего переводились на криптокошельки, что затрудняло их отслеживание и способствовало сокрытию следов.

На сегодняшний день пострадавшими признаны более 180 граждан, общий ущерб оценивается в 230 миллионов тенге.

Одна из организаторов финансовой схемы арестована и на данный момент помещена под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается.

Иная информация по делу не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.