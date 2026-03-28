В Алматы раскрыта схема незаконной выдачи лицензий более 400 компаниям
Организаторы получали вознаграждения от 2 до 5 млн тенге.
Департаментом АФМ по городу Алматы при координации прокуратуры раскрыта деятельность группы лиц, которые вводили в систему «Е-лицензирование» заведомо ложные сведения для последующего получения лицензий, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, с 2021 года участники преступной схемы, действуя совместно с сотрудниками КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы», через подконтрольные компании предоставляли фиктивные данные о наличии промышленных баз, специальной техники и квалифицированных инженерно-технических работников. При этом фактическое соответствие установленным требованиям отсутствовало.
В результате более 400 юридических лиц незаконно получили лицензии I категории в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, обходя действующие квалификационные нормы.
В ходе обысков изъяты документы и предметы, подтверждающие незаконную деятельность. За предоставление подобных «услуг» организаторы получали вознаграждения от 2 до 5 млн тенге.
Следствие продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК не подлежит разглашению.
