Департаментом АФМ по городу Алматы при координации прокуратуры раскрыта деятельность группы лиц, которые вводили в систему «Е-лицензирование» заведомо ложные сведения для последующего получения лицензий, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, с 2021 года участники преступной схемы, действуя совместно с сотрудниками КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы», через подконтрольные компании предоставляли фиктивные данные о наличии промышленных баз, специальной техники и квалифицированных инженерно-технических работников. При этом фактическое соответствие установленным требованиям отсутствовало.

В результате более 400 юридических лиц незаконно получили лицензии I категории в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, обходя действующие квалификационные нормы.

В ходе обысков изъяты документы и предметы, подтверждающие незаконную деятельность. За предоставление подобных «услуг» организаторы получали вознаграждения от 2 до 5 млн тенге.

Следствие продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК не подлежит разглашению.