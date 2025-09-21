В Алматы расследуют дело об изнасиловании 18-летней девушки
Пострадавшая обвинила таксиста в насилии.
В Алматы расследуется резонансный случай с пропажей и последующим изнасилованием 18-летней девушки, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Nemolchi. Инцидент произошёл вечером 19 сентября. По данным родственников, около 23:00 от девушки пришёл сигнал о помощи через мессенджер. Позднее выяснилось, что её увёз малознакомый молодой человек, ранее пытавшийся ухаживать за ней. Девушка заявила, что он применил к ней насилие.
После обнаружения пострадавшая обратилась в полицию. Однако, как утверждают близкие, процесс регистрации дела и проведение необходимых процедур затянулись. Девушку несколько часов допрашивали в разных районных отделах полиции. Лишь после звонка в прокуратуру было начато оформление материалов в Медеуском РОВД, но направление на судебно-медицинскую экспертизу долгое время не выдавалось, отметили в Nemolchi.
Девочка не мылась, всю ночь по полицейским участкам, терпела все это. Государственный адвокат, который ночью приехал, в итоге отказался и ушел, не дождавшись экспертизы, — сообщили активисты движения.
В настоящее время пострадавшая всё же направлена на медицинскую экспертизу. Родственники требуют от правоохранительных органов официального комментария, а также вмешательства Генеральной прокуратуры. По их словам, подозреваемый работает в такси, и это может представлять угрозу другим жительницам города.
