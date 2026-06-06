Обстоятельства гибели женщины возле жилого комплекса расследуют в Алматы

В Наурызбайском районе Алматы проводится расследование по факту гибели женщины, тело которой было обнаружено возле одного из жилых комплексов в ночь на 5 июня.

По информации департамента полиции города, погибшей была местная жительница 1988 года рождения. Прибывшие на место происшествия медики констатировали ее смерть.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные мероприятия и назначены экспертизы.

В пресс-службе полиции сообщили, что женщина проживала в данном жилом комплексе. Правоохранительные органы рассматривают различные обстоятельства произошедшего в рамках расследования.

Ранее в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы напомнили жителям о необходимости соблюдения мер безопасности в жилых домах. По данным ведомства, с начала года в городе было зарегистрировано несколько случаев падения детей из окон.