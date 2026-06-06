Обстоятельства гибели женщины возле жилого комплекса расследуют в Алматы
Женщина проживала в данном жилом комплексе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Наурызбайском районе Алматы проводится расследование по факту гибели женщины, тело которой было обнаружено возле одного из жилых комплексов в ночь на 5 июня.
По информации департамента полиции города, погибшей была местная жительница 1988 года рождения. Прибывшие на место происшествия медики констатировали ее смерть.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные мероприятия и назначены экспертизы.
В пресс-службе полиции сообщили, что женщина проживала в данном жилом комплексе. Правоохранительные органы рассматривают различные обстоятельства произошедшего в рамках расследования.
Ранее в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы напомнили жителям о необходимости соблюдения мер безопасности в жилых домах. По данным ведомства, с начала года в городе было зарегистрировано несколько случаев падения детей из окон.
Самое читаемое
- За высказывания о домбре житель Актобе получил 3,5 года лишения свободы
- Экс-главу дирекции Всемирных игр кочевников арестовали по делу о крупной взятке
- Бибисара Асаубаева досрочно выиграла престижный турнир Norway Chess
- Microsoft отказалась от Windows в новом проекте для ИИ-устройств
- Дошло ли письмо Зеленского до президента России: раскрыты детали