В Алматы расследуют смерть ученицы 7-го класса частной школы
По факту трагедии полиция возбудила уголовное дело
Сегодня 2026, 15:56
Сегодня 2026, 15:56Сегодня 2026, 15:56
109Фото: BAQ.KZ
В Алматы полиция расследует обстоятельства смерти ученицы седьмого класса одной из частных школ города, передает корреспондент BAQ.KZ.
Информация о произошедшем ранее появилась в социальных сетях. В публикациях сообщалось о гибели школьницы. В Департаменте полиции Алматы подтвердили факт трагедии.
«По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
