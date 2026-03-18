  • В Алматы расследуют смерть ученицы 7-го класса частной школы

В Алматы расследуют смерть ученицы 7-го класса частной школы

По факту трагедии полиция возбудила уголовное дело

Сегодня 2026, 15:56
BAQ.KZ Сегодня 2026, 15:56
Сегодня 2026, 15:56
109
Фото: BAQ.KZ

В Алматы полиция расследует обстоятельства смерти ученицы седьмого класса одной из частных школ города, передает корреспондент BAQ.KZ.

Информация о произошедшем ранее появилась в социальных сетях. В публикациях сообщалось о гибели школьницы. В Департаменте полиции Алматы подтвердили факт трагедии.

«По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

