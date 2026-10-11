В Алматы расследуют возможное дело черных риелторов после исчезновения владельца квартиры

В Алматы начато расследование после публикации видео, на котором двое мужчин выносят из подъезда многоэтажного дома третьего мужчину с пакетом на голове. По словам жильцов, он выглядел без сознания.

Как утверждают жители дома, мужчина, которого вынесли из подъезда 30 сентября, являлся владельцем одной из квартир. 10 октября жильцы узнали, что его квартира продана. Эти обстоятельства вызвали у них подозрения в возможной причастности так называемых черных риелторов.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту начато расследование. Задержаны трое человек.

При этом в полиции не уточнили, по какой статье расследуется дело, а также не сообщили, что известно о состоянии и местонахождении владельца квартиры.



