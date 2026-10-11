В Алматы расследуют возможное дело черных риелторов после исчезновения владельца квартиры
Жильцы многоэтажки сообщили, что мужчину вынесли из подъезда с пакетом на голове, а спустя несколько дней узнали о продаже его квартиры.
11 Октября 2026, 14:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
11 Октября 2026, 14:0211 Октября 2026, 14:02
143Фото: Скриншот видео
В Алматы начато расследование после публикации видео, на котором двое мужчин выносят из подъезда многоэтажного дома третьего мужчину с пакетом на голове. По словам жильцов, он выглядел без сознания.
Как утверждают жители дома, мужчина, которого вынесли из подъезда 30 сентября, являлся владельцем одной из квартир. 10 октября жильцы узнали, что его квартира продана. Эти обстоятельства вызвали у них подозрения в возможной причастности так называемых черных риелторов.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту начато расследование. Задержаны трое человек.
При этом в полиции не уточнили, по какой статье расследуется дело, а также не сообщили, что известно о состоянии и местонахождении владельца квартиры.
Самое читаемое
- В Акмолинской области погибла 38-летняя врач районной больницы
- Казахстан вошел в топ-35 наиболее влиятельных государств мира
- В Астане увеличат количество автобусов на 16 городских и экспресс-маршрутах
- На озерах Актюбинской области заметили фламинго из Красной книги
- От современных автозаправок до молочных ферм: о развитии Павлодарской области