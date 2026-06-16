Переполненные школы Алматы: в каких районах наблюдается самый острый дефицит
В южной столице за последние пять лет число школьников увеличилось более чем на 33 тысячи.
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В Алматы за последние пять лет число школьников увеличилось более чем на 33 тысячи детей. В результате этого нехватка ученических мест в образовательных организациях города остается одной из актуальных проблем. Об этом говорится в официальном ответе Управления образования города Алматы, предоставленном BAQ.KZ.
Алматы – крупный мегаполис с быстро растущим населением. В связи с этим ежегодно, за счет естественного прироста и внутренней миграции, число школьников в городе увеличивается.
По данным управления, за последние пять лет контингент учащихся в городе увеличился на 33 628 детей.
В связи с ростом числа учащихся проблема нехватки ученических мест остается актуальной.
В настоящее время дефицит мест в государственных организациях образования составляет 29 735 мест. При этом наибольшая нехватка школ наблюдается в Алатауском районе – 5 368 мест.
На сегодняшний день в городе функционируют 360 школ, в которых обучаются 357 103 учащихся.
Из них:
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в 227 государственных школах – 314 345 учащихся;
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в 133 частных школах – 42 758 учащихся.
Средняя наполняемость классов в государственных школах составляет 26 учеников.
"Школы будущего"
В соответствии с поручением Главы государства в рамках национального проекта "Школы будущего" реализуется строительство 21 школы общей вместимостью 34 800 ученических мест, направленное на сокращение дефицита мест.
На сегодняшний день завершено строительство и введено в эксплуатацию 14 школ, рассчитанных на 24 800 ученических мест.
Они расположены:
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в Алатауском районе – 5 школ;
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в Алмалинском районе – 1 школа;
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в Ауэзовском районе – 1 школа;
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в Бостандыкском районе – 2 школы;
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в Медеуском районе – 1 школа;
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в Наурызбайском районе – 4 школы.
Оставшиеся 7 школ на 10 500 мест планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.
Кроме того, за счет местного бюджета завершено строительство новой школы на 550 мест в микрорайоне "Зерделі", которая планируется к вводу в эксплуатацию.
По данным управления образования, в настоящее время в городе нет аварийных школ и школ, работающих в три смены.
Ситуация в системе образования
По информации ведомства, в 2026 году капитальный ремонт будет проведен в 17 государственных школах города.
Также в целях обеспечения безопасности учащихся в школах реализуются комплексные меры безопасности в соответствии с действующими нормативными требованиями.
При развитии новых жилых районов в городе заранее учитывается размещение объектов социальной инфраструктуры, включая образовательные учреждения.
Для этого разработаны правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования Алматы.
Согласно этим правилам, при проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов учитывается прогнозная плотность населения, а размещение школ в пределах пешеходной доступности является обязательным требованием.
Кроме того, в настоящее время 216 государственных школ города обеспечены условиями для инклюзивного образования.
При этом в системе образования сохраняется дефицит педагогов, особенно по математике, физике, химии, а также среди учителей начальных классов и преподавателей, ведущих обучение на русском языке.
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