В Алматы за последние пять лет число школьников увеличилось более чем на 33 тысячи детей. В результате этого нехватка ученических мест в образовательных организациях города остается одной из актуальных проблем. Об этом говорится в официальном ответе Управления образования города Алматы, предоставленном BAQ.KZ.

Алматы – крупный мегаполис с быстро растущим населением. В связи с этим ежегодно, за счет естественного прироста и внутренней миграции, число школьников в городе увеличивается.

По данным управления, за последние пять лет контингент учащихся в городе увеличился на 33 628 детей.

В связи с ростом числа учащихся проблема нехватки ученических мест остается актуальной.

В настоящее время дефицит мест в государственных организациях образования составляет 29 735 мест. При этом наибольшая нехватка школ наблюдается в Алатауском районе – 5 368 мест.

На сегодняшний день в городе функционируют 360 школ, в которых обучаются 357 103 учащихся.

Из них:

в 227 государственных школах – 314 345 учащихся;

в 133 частных школах – 42 758 учащихся.

Средняя наполняемость классов в государственных школах составляет 26 учеников.

"Школы будущего"

В соответствии с поручением Главы государства в рамках национального проекта "Школы будущего" реализуется строительство 21 школы общей вместимостью 34 800 ученических мест, направленное на сокращение дефицита мест.

На сегодняшний день завершено строительство и введено в эксплуатацию 14 школ, рассчитанных на 24 800 ученических мест.

Они расположены:

в Алатауском районе – 5 школ;

в Алмалинском районе – 1 школа;

в Ауэзовском районе – 1 школа;

в Бостандыкском районе – 2 школы;

в Медеуском районе – 1 школа;

в Наурызбайском районе – 4 школы.

Оставшиеся 7 школ на 10 500 мест планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

Кроме того, за счет местного бюджета завершено строительство новой школы на 550 мест в микрорайоне "Зерделі", которая планируется к вводу в эксплуатацию.

По данным управления образования, в настоящее время в городе нет аварийных школ и школ, работающих в три смены.

Ситуация в системе образования

По информации ведомства, в 2026 году капитальный ремонт будет проведен в 17 государственных школах города.

Также в целях обеспечения безопасности учащихся в школах реализуются комплексные меры безопасности в соответствии с действующими нормативными требованиями.

При развитии новых жилых районов в городе заранее учитывается размещение объектов социальной инфраструктуры, включая образовательные учреждения.

Для этого разработаны правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования Алматы.

Согласно этим правилам, при проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов учитывается прогнозная плотность населения, а размещение школ в пределах пешеходной доступности является обязательным требованием.

Кроме того, в настоящее время 216 государственных школ города обеспечены условиями для инклюзивного образования.

При этом в системе образования сохраняется дефицит педагогов, особенно по математике, физике, химии, а также среди учителей начальных классов и преподавателей, ведущих обучение на русском языке.