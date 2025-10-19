За девять месяцев 2025 года в Алматы зарегистрирован рост заболеваемости ветряной оспой на 38,8%, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил директор Детской городской клинической инфекционной больницы Ержан Сералин.

По его словам, за этот период госпитализировано 183 ребёнка с различной степенью тяжести заболевания. Количество осложнённых случаев выросло на 40,9% по сравнению с прошлым годом - среди них есть поражения центральной нервной системы и дыхательных путей.

Большинство заболевших - дети дошкольного и младшего школьного возраста (61,7%). Поскольку вакцинация против ветряной оспы не входит в Национальный календарь прививок, иммунитет формируется только после перенесённой болезни.

Ержан Сералин уточнил, что дети с ветряной оспой в реанимацию не поступали. С 1 по 14 октября в отделение интенсивной терапии были госпитализированы 14 детей с другими сезонными заболеваниями - пневмонией, острой кишечной инфекцией, судорожным синдромом и дыхательной недостаточностью.

Врач призвал родителей не откладывать обращение к специалистам при первых симптомах болезни. По его словам, поздняя диагностика и самолечение часто приводят к осложнениям и тяжёлому течению инфекций.