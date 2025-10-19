В Алматы растёт заболеваемость ветряной оспой среди детей
За 9 месяцев госпитализировано 183 ребёнка с различной степенью тяжести заболевания.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
За девять месяцев 2025 года в Алматы зарегистрирован рост заболеваемости ветряной оспой на 38,8%, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщил директор Детской городской клинической инфекционной больницы Ержан Сералин.
По его словам, за этот период госпитализировано 183 ребёнка с различной степенью тяжести заболевания. Количество осложнённых случаев выросло на 40,9% по сравнению с прошлым годом - среди них есть поражения центральной нервной системы и дыхательных путей.
Большинство заболевших - дети дошкольного и младшего школьного возраста (61,7%). Поскольку вакцинация против ветряной оспы не входит в Национальный календарь прививок, иммунитет формируется только после перенесённой болезни.
Ержан Сералин уточнил, что дети с ветряной оспой в реанимацию не поступали. С 1 по 14 октября в отделение интенсивной терапии были госпитализированы 14 детей с другими сезонными заболеваниями - пневмонией, острой кишечной инфекцией, судорожным синдромом и дыхательной недостаточностью.
Врач призвал родителей не откладывать обращение к специалистам при первых симптомах болезни. По его словам, поздняя диагностика и самолечение часто приводят к осложнениям и тяжёлому течению инфекций.
Самое читаемое
- Цены на бензин и дизтопливо в Казахстане зафиксированы на уровне 16 октября — Минэнерго
- Венгрия отказалась арестовывать Путина в случае его визита в Будапешт на встречу с Трампом
- Брат британского короля лишился королевских титулов после разговора с Карлом III
- Казахстан вошёл в топ-10 стран мира по уровню развития тенниса
- Казахстан наращивает партнерство с Всемирным банком для ускорения экономического роста