В Алматы определены основные подходы по снижению миграционной нагрузки на крупнейший город страны. Об этом стало известно по итогам выездного заседания рабочей группы, проведённого первым вице-министром труда и социальной защиты населения РК Аскарбеком Ертаевым, передает BAQ.KZ.

В заседании приняли участие представители центральных и местных государственных органов Алматы и Алматинской области. Обсуждались актуальные вопросы регулирования миграционных процессов в регионе и перспективы развития агломерационных территорий, что позволит сбалансировать населённость города и снизить миграционное давление.

По итогам мероприятия сформирован комплекс мер для включения в Дорожную карту по вопросам сбалансированного развития Алматы и Алматинской агломерации. Также определены подходы для эффективного межведомственного взаимодействия при реализации этих мер.