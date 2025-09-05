В Алматы разработали меры по снижению миграционной нагрузки на мегаполис
В Алматы определены основные подходы по снижению миграционной нагрузки на крупнейший город страны. Об этом стало известно по итогам выездного заседания рабочей группы, проведённого первым вице-министром труда и социальной защиты населения РК Аскарбеком Ертаевым, передает BAQ.KZ.
В заседании приняли участие представители центральных и местных государственных органов Алматы и Алматинской области. Обсуждались актуальные вопросы регулирования миграционных процессов в регионе и перспективы развития агломерационных территорий, что позволит сбалансировать населённость города и снизить миграционное давление.
По итогам мероприятия сформирован комплекс мер для включения в Дорожную карту по вопросам сбалансированного развития Алматы и Алматинской агломерации. Также определены подходы для эффективного межведомственного взаимодействия при реализации этих мер.
