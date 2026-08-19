В Алматы разрешат бесплатно парковаться возле дома: стали известны детали

В Алматы собственники и арендаторы помещений в многоквартирных домах смогут бесплатно пользоваться одной коммунальной платной парковкой рядом с домом. Как сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы, бесплатно можно будет выбрать одну парковку в радиусе до 500 метров от места проживания. Право предоставляется из расчёта одно транспортное средство на одно помещение.

При этом конкретное место за автомобилем закрепляться не будет — воспользоваться парковкой можно при наличии свободных мест. Подать обращение можно с 17 августа через сайт «Алматы паркинг» или платформу eOtinish. Собственнику понадобится зарегистрированный на него автомобиль. Арендаторам — договор аренды, прошедший государственную регистрацию.

Бесплатное право также можно передать совместно проживающему близкому родственнику с письменного согласия собственника. Если помещение или автомобиль находятся в общей долевой собственности, потребуется согласие остальных владельцев. Бесплатная парковка не распространяется на подземные, многоуровневые и механизированные паркинги, а также перехватывающие парковки.

Одновременно Алматы расширяет парковочную сеть. В этом году планируется добавить более 8 тысяч коммунальных платных парковочных мест — их общее количество вырастет более чем с 17 тысяч до примерно 25 тысяч. Для тротуарных парковок установлен режим работы с 08:00 до 20:00.

Первые пять минут стоянки бесплатны, если они нужны для посадки или высадки пассажиров либо погрузки и разгрузки. Если машина остаётся дольше, оплачивается вся парковочная сессия. От платы также освобождаются отдельные льготные категории, в том числе люди с инвалидностью I и II группы, многодетные матери, ветераны и владельцы электромобилей.