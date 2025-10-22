В Казахстане продолжается масштабная подготовка к весеннему паводковому периоду 2026 года — регионы активно укрепляют защиту населения и инфраструктуры от возможных подтоплений, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В Алматы идут масштабные работы по реконструкции и благоустройству четырех ключевых водных объектов — рек Улкен Алматы, Каргалы, Сапожникова и Большого Алматинского канала имени Кунаева.

Общая протяжённость обновляемых участков составляет более 37 километров. Кроме того, уже начаты подготовительные работы на двух дополнительных реках протяжённостью свыше 17 километров. Цель проекта — повысить устойчивость к паводкам, улучшить экологическую ситуацию и облагородить прилегающие территории.

Акмолинская область реализует 226 мероприятий в рамках Комплексного плана подготовки к паводковому периоду. Здесь продолжается возведение и укрепление обвалований, чистка и углубление каналов, а также ремонт мостов и водопропускных сооружений. Из запланированных работ уже завершено 167, 37 находятся в процессе, а 22 — на этапе подготовки.

В Павлодарской области реализованы планы комплексных мероприятий: укреплены дамбы и валы общей длиной 30 километров, отремонтированы и построены отводные каналы, восстановлены водопропускные трубы. Специалисты ДЧС регулярно выезжают в паводкоопасные населённые пункты, используя для мониторинга современную беспилотную технику, что позволяет оперативно контролировать состояние объектов и качество работ.

Северо-Казахстанская область также не остаётся в стороне: руководство ДЧС совместно с акимом провели инспекцию защитных дамб в Кызылжарском районе, уделяя особое внимание проблемным участкам в селах Тепличное и Прибрежное. Здесь проведены работы по укреплению дамб и оценке их готовности к паводкам, выявлены зоны, требующие дополнительных ремонтов.

Все мероприятия выполняются в строгом соответствии с планом и с участием профильных служб и ведомств. Такой комплексный и системный подход к подготовке к паводковому периоду позволит существенно снизить риски подтоплений и обеспечить безопасность населения в регионах Казахстана.