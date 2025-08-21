В Алматы рецидивисты ночью ограбили семью, применив насилие
В Алматы задержаны подозреваемые в разбойном нападении на семью.
Сегодня, 12:41
147Фото: кадр видео
В Алматы полиция раскрыла разбойное нападение, совершённое глубокой ночью на семью горожан, передает BAQ.KZ.
Около двух часов ночи двое мужчин ворвались в дом супругов, угрожая и применяя насилие. Под давлением злоумышленников хозяева отдали небольшую сумму денег и золотые изделия. При этом хозяин квартиры получил тяжёлые травмы и был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое.
"По горячим следам" сотрудники полиции установили и задержали нападавших. Оба оказались ранее судимыми. У них изъяты доказательства, подтверждающие причастность к преступлению.
Подозреваемые водворены под стражу, ведётся расследование.
