С начала 2025 года Алматы получил свыше 5,2 млрд тенге в виде платы за размещение наружной рекламы, сообщает комитет государственных доходов. Это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года — рекордный рост за последние десять лет, передает BAQ.KZ.

На долю южного мегаполиса приходится 62% всех поступлений бюджета страны от наружной рекламы. Для сравнения, Астана за восемь месяцев обеспечила лишь 16% или 1,3 млрд тенге, прибавив за год скромные 5%.

Эксперты отмечают, что резкий рост в Алматы был ожидаемым. В августе 2024 года маслихат города принял решение о повышении ставок платы за размещение рекламы в локациях категории "А" — центральных улицах, проспектах и площадях. Новые тарифы также затронули LED-экраны, которых в городе насчитывается более 800, из них 728 расположены именно в этих престижных зонах. Решение вступило в силу 1 ноября прошлого года.

Местные власти объяснили рост ставок тем, что наружная реклама в Алматы охватывает огромную аудиторию, но при этом создает дополнительную нагрузку на электрические сети и земельные участки, а также усиливает визуальный шум. Повышенные тарифы должны компенсировать эти издержки.