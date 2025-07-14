В Алматинском онкологическом центре внедрили революционную систему - робота KiroOncology, который теперь готовит химиотерапевтические препараты для онкопациентов, передает BAQ.KZ. Это первый случай использования подобной технологии в Казахстане: до этого робот применялся лишь в ведущих клиниках Европы и США. Появление KiroOncology в Алматы можно смело назвать прорывом в автоматизации онкологической помощи и в обеспечении безопасности медперсонала.

Устройство не просто механически смешивает препараты. Робот с точностью до миллиграмма рассчитывает дозировку, исключая риск ошибок, проверяет штрихкоды, идентифицирует лекарства при помощи камеры с углом обзора 360 градусов, взвешивает компоненты до и после смешивания, а затем полностью утилизирует использованные флаконы и шприцы в герметичных контейнерах. Всё это происходит без участия человека, что сводит контакт с токсичными веществами к нулю и минимизирует нагрузку на сотрудников центра.

Робот оборудован двумя манипуляторами, которые выполняют весь цикл приготовления препарата - от точного дозирования до упаковки. Это особенно важно, учитывая, насколько токсичны химиотерапевтические вещества, и насколько критична точность при их применении.

Кроме робота, в центре также используются современные ламинарные боксы BiOptima IT II класса безопасности, которые работают в связке с системой Kiro Assist на платформе KiroLink. Даже при ручном разведении препаратов эти боксы обеспечивают многоуровневый контроль: от визуальной идентификации лекарства до полной цифровой документации.

На фоне того, что в большинстве онкологических центров страны препараты всё ещё готовятся вручную, внедрение такого робота - это качественный скачок вперёд. Это не просто модернизация - это пример того, как передовые технологии начинают менять саму суть онкологической медицины в Казахстане, делая её более точной, безопасной и эффективной.