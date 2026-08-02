В Алматы с начала года в состоянии опьянения совершили 224 преступления
Употребление алкоголя нередко становится фактором преступлений, которые приводят к тяжелым последствиям.
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С начала 2026 года в Алматы зарегистрировано 224 преступления, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В 97 случаях речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает Polisia.kz.
В связи с этим сотрудники Управления по координации профилактической работы ДП Алматы совместно с полицией Алмалинского района проводят встречи с владельцами и продавцами торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию.
Правоохранители разъясняют предпринимателям требования законодательства, регулирующего продажу алкоголя, и напоминают об ответственности за их нарушение. Отдельное внимание уделяется соблюдению правил реализации спиртных напитков и профилактике правонарушений.
По словам начальника Управления по координации профилактической работы ДП Алматы Жандоса Кавлиева, употребление алкоголя нередко становится фактором преступлений, которые приводят к тяжелым последствиям.
«Наша задача — не только реагировать на последствия, но и предупреждать причины. Именно поэтому профилактическая работа с субъектами торговли, реализующими алкогольную продукцию, остается одним из важных направлений деятельности полиции», — отметил он.
В полиции подчеркнули, что профилактические мероприятия с представителями бизнеса будут продолжены.
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