В Алматы с начала года зарегистрировано 591 случай кори
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала 2026 года в Алматы подтвержден 591 случай кори. Об этом на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил главный санитарный врач города Касымхан Алпысбайулы.
По его словам, рост заболеваемости начался ещё в ноябре 2025 года и продолжился в текущем году. Ситуация остаётся напряжённой, особенно в отдельных районах мегаполиса.
Наибольшее количество случаев зафиксировано в Алатауском районе - 239 заболевших. Также высокий уровень заболеваемости отмечается в Наурызбайском, Бостандыкском и Ауэзовском районах.
Как сообщил Касымхан Алпысбайулы, из 591 зарегистрированного случая 527 человек не были привиты. Более половины из них не получили вакцинацию из-за отказа родителей.
94% всех заболевших составляют дети до 14 лет. Особую уязвимость демонстрируют младенцы до одного года, а также дети в возрасте от одного до четырёх лет.
Санитарные службы призывают родителей своевременно проходить плановую иммунизацию и не отказываться от прививок, поскольку именно отсутствие вакцинации остаётся основной причиной распространения инфекции.
Самое читаемое
- Директор школы в Астане получила 8 лет за хищение 588 млн тенге
- «Мы видим, как сбивают ракеты» — казахстанка рассказала о ситуации в Катаре
- Какие выплаты получат многодетные матери к 8 Марта в Акмолинской области?
- Третья мировая отменяется? Почему ирано-израильский конфликт — ещё не глобальная война
- Дрон-камикадзе атаковал один из крупнейших нефтяных центров мира в Саудовской Аравии