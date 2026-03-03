С начала 2026 года в Алматы подтвержден 591 случай кори. Об этом на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил главный санитарный врач города Касымхан Алпысбайулы.

По его словам, рост заболеваемости начался ещё в ноябре 2025 года и продолжился в текущем году. Ситуация остаётся напряжённой, особенно в отдельных районах мегаполиса.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Алатауском районе - 239 заболевших. Также высокий уровень заболеваемости отмечается в Наурызбайском, Бостандыкском и Ауэзовском районах.

Как сообщил Касымхан Алпысбайулы, из 591 зарегистрированного случая 527 человек не были привиты. Более половины из них не получили вакцинацию из-за отказа родителей.

94% всех заболевших составляют дети до 14 лет. Особую уязвимость демонстрируют младенцы до одного года, а также дети в возрасте от одного до четырёх лет.

Санитарные службы призывают родителей своевременно проходить плановую иммунизацию и не отказываться от прививок, поскольку именно отсутствие вакцинации остаётся основной причиной распространения инфекции.