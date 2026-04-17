В Алматы самокатчик сбил девушку и скрылся

В Алматы пользователь электросамоката сбил девушку и скрылся с места происшествия. О случившемся пострадавшая сообщила в соцсетях, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, от удара она отлетела примерно на три метра. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту Управлением полиции Алмалинского района проводится проверка.

"В настоящее время реализуется комплекс оперативно-проверочных мероприятий, направленных на установление личности водителя самоката и всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ведомстве.

Для установления нарушителя используются городские системы видеонаблюдения. Также направлены официальные запросы в кикшеринговые компании для получения данных о пользователе, арендовавшем самокат в указанный период.

В полиции подчеркнули, что установление личности виновного - вопрос времени.

В ходе оперативно-профилактических мер, было выявлено около 5 тысяч нарушений со стороны пользователей электросамокатов. Более 4 600 самокатов помещены на специализированную штрафстоянку.

Кроме того, по итогам 2025 года к административной ответственности привлечено свыше 24 тысяч пользователей электросамокатов.

В полиции отметили, что после установления личности нарушитель будет привлечен к ответственности в соответствии с законом.

Жителей города призывают соблюдать правила безопасности и уважать права других участников дорожного движения.