В Алматы скандальное общежитие возвращено КазНТУ
В Алматы вузу вернули общежитие, незаконно отданное частному университету.
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Прокуратура Турксибского района города Алматы добилась возвращения в госсобственность общежития площадью более 2500 квадратных метров, ранее незаконно отчуждённого у Казахского национального исследовательского технического университета имени К. Сатпаева (КазНТУ), передает BAQ.KZ.
Проверка установила, что бывшее руководство вуза, несмотря на острую нехватку жилых помещений для студентов, без проведения тендера и с нарушением процедуры, сдало общежитие частному университету. В дальнейшем здание было незаконно выкуплено, с грубым нарушением норм законодательства, действовавших на момент сделки.
Вместо того чтобы использовать помещение по назначению - для проживания студентов - административное здание было превращено в коммерческую недвижимость, где арендаторы предлагали услуги в различных сферах бизнеса.
По итогам разбирательства, прокуратура обратилась в суд с иском, и судебные органы признали сделку недействительной. На основании вступивших в законную силу решений здание было возвращено в собственность КазНТУ имени Сатпаева.
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