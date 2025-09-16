В Алматы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи и легковушки Audi. В результате аварии пострадали два человека, передает BAQ.KZ.

Инцидент случился на перекрестке улицы Мамбетова и дороги вдоль Большого Алматинского канала. Момент столкновения попал на видео, которое быстро разлетелось по социальным сетям.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, предварительно установлено, что:

"Скорая ехала с включёнными маячками в сторону инфекционной больницы и выехала на перекрёсток на красный свет. В это время Audi пересекала перекрёсток на зелёный сигнал".

По словам очевидцев, удар был мощным: машина скорой помощи буквально протащила легковушку несколько метров. Основной удар пришёлся на сторону водителя Audi, мужчину экстренно доставили в больницу. Травмы также получила пассажирка скорой помощи — ей оказали медицинскую помощь.

В настоящий момент обстоятельства аварии уточняются. Назначены экспертизы, проводится проверка.