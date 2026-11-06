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В Алматы снесли незаконную пристройку на проспекте Сейфуллина

6 Ноября 2026, 07:11
АВТОР
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акимат Алматы 6 Ноября 2026, 07:11
6 Ноября 2026, 07:11
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Фото: акимат Алматы

В Алматы собственник демонтировал незаконную пристройку к жилому помещению на проспекте Сейфуллина, 53. Об этом сообщили в Управлении градостроительного контроля.

По данным ведомства, пристройку Г-образной формы возвели без разрешительных документов на земельном участке общего пользования.  Её размеры составляли 11,3 на 3,52 метра и 9 на 2,5 метра.

После разъяснительной работы владелец самостоятельно демонтировал незаконную конструкцию.

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