В Алматы снесли незаконную пристройку на проспекте Сейфуллина

В Алматы собственник демонтировал незаконную пристройку к жилому помещению на проспекте Сейфуллина, 53. Об этом сообщили в Управлении градостроительного контроля.

По данным ведомства, пристройку Г-образной формы возвели без разрешительных документов на земельном участке общего пользования. Её размеры составляли 11,3 на 3,52 метра и 9 на 2,5 метра.

После разъяснительной работы владелец самостоятельно демонтировал незаконную конструкцию.