В Алматы снесли очередное незаконное кафе

Объект был возведен без разрешительных документов. 

Сегодня 2026, 21:29
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Акимат города Алматы Сегодня 2026, 21:29
Сегодня 2026, 21:29
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Фото: Акимат города Алматы

Как сообщили в Управлении градостроительного контроля города, летняя терраса располагалась по улице Гете, уч. 274/32.

В ходе проведения внеплановой проверки было выявлено, что объект возведен без разрешительных документов. 

Однако еще до окончания проверки собственником произведен демонтаж самовольного строения в добровольном порядке.

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