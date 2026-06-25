В Алматы снесли очередное незаконное кафе
Объект был возведен без разрешительных документов.
Сегодня 2026, 21:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 21:29Сегодня 2026, 21:29
211Фото: Акимат города Алматы
Как сообщили в Управлении градостроительного контроля города, летняя терраса располагалась по улице Гете, уч. 274/32.
В ходе проведения внеплановой проверки было выявлено, что объект возведен без разрешительных документов.
Однако еще до окончания проверки собственником произведен демонтаж самовольного строения в добровольном порядке.
Самое читаемое
- В Астане десятки улиц останутся без электричества 25 июня из-за ремонтных работ
- Подешевеют ли квартиры летом? Что происходит на рынке жилья Казахстана
- Казахстану потребуется 18 тысяч специалистов для новых промышленных проектов
- 24 тонны спирта пытались вывезти из Казахстана под видом яблочного уксуса
- Город уходит под воду, а 9 миллиардов утекли: почему Костанай тонет после каждого дождя