В Алматы снесли очередное незаконное кафе

Как сообщили в Управлении градостроительного контроля города, летняя терраса располагалась по улице Гете, уч. 274/32.

В ходе проведения внеплановой проверки было выявлено, что объект возведен без разрешительных документов.

Однако еще до окончания проверки собственником произведен демонтаж самовольного строения в добровольном порядке.