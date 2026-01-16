В Алматы снесли незаконно возведённую пристройку из металлоконструкций на фундаменте по улице Осипенко, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По данным ведомства, во время внеплановой проверки установили, что собственник — физическое лицо — хозяйственным способом начал строительство пристройки к помещению на первом этаже жилого дома без необходимых разрешительных документов.

В отношении владельца приняли административные меры, материалы направили в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям. Постановлением суда от 12 декабря 2025 года собственника признали виновным и обязали выполнить принудительный снос незаконного строения.

Накануне, во исполнение решения суда, собственник самостоятельно провёл демонтаж пристройки.