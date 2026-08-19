В Алматы снесли пристройку к известному супермаркету
19 Августа 2026, 01:49
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19 Августа 2026, 01:4919 Августа 2026, 01:49
81Фото: акимат Алматы
В центре Алматы демонтировали пристройку к супермаркету «Spar» на проспекте Сейфуллина, 510а. Объект снесли по решению суда из-за отсутствия разрешительных документов на строительство. Как сообщили в Управлении градостроительного контроля, ранее ведомство провело внеплановую проверку в отношении ТОО «КБЕ групп». По её итогам компанию привлекли к административной ответственности и выдали предписание устранить нарушения.
Однако предписание исполнено не было. Материалы направили в суд. Специализированный межрайонный экономический суд удовлетворил иск Управления градостроительного контроля в полном объёме. После этого собственник самостоятельно демонтировал пристройку во исполнение решения суда.
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