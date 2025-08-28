Вопрос обеспечения студентов местами в общежитиях остаётся одним из наиболее актуальных, особенно в Алматы. По прогнозам Министерства науки и высшего образования, дефицит составляет около 8 тысяч мест, передаёт BAQ.KZ.

Как пояснили представители ведомства на площадке СЦК, это не означает, что студенты остаются без крыши над головой. Временно они размещаются в арендованных хостелах и гостиницах. На сегодняшний день 6 160 студентов живут в хостелах, а ещё 1 027 – в гостиницах.

"Мы это считаем дефицитом, потому что проблема не решена полностью. Также у нас есть общежития при университетах, где размещаются студенты из социально уязвимых категорий и первокурсники, которые только приехали в большой город", – отметили в министерстве.

С 2018 года в Казахстане построено более 250 общежитий на 62 тысячи мест. Эти объекты возводились в рамках программы государственно-частного партнёрства. Для проживания студентов государство выделяет субсидии, а для инвесторов установлено ограничение: в Алматы и Астане стоимость проживания не должна превышать 40 тысяч тенге в месяц.

Отдельное внимание уделяется обеспечению жильём студентов из социально уязвимых категорий – это сироты и обучающиеся с инвалидностью.