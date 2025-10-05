В Алматы солдат срочной службы оказался в больнице после того, как выпрыгнул с третьего этажа здания воинской части № 5571, передает BAQ.KZ. Инцидент произошёл 4 октября. По информации Регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии, военнослужащего с тяжёлыми травмами доставили в городскую Больницу скорой помощи. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь.

Как сообщили в Нацгвардии, у срочника ранее было выявлено "расстройство адаптации".

Во время службы, врачи выявили у военнослужащего диагноз "расстройства адаптации" (солдат до призыва потерял близкого родственника), ожидал решения военно-врачебной комиссии (ВВК), которая определяет пригодность к дальнейшему прохождению службы. Записи с камер видеонаблюдения подтверждают отсутствие постороннего вмешательства, — сообщили в пресс-службе РгК "Оңтүстік" Национальной гвардии РК.

В части назначена служебная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.