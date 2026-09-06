В Алматы состоялся концерт Энрике Иглесиаса
Испанский певец выступил на Центральном стадионе, собрав тысячи поклонников из Казахстана и других стран.
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5 сентября на Центральном стадионе Алматы состоялось выступление испанского певца Энрике Иглесиаса. Концерт прошел в рамках его выступлений в Казахстане.
Артист представил зрителям программу, в которую вошли его популярные композиции. На протяжении вечера публика активно подпевала исполнителю и встречала его выступления овациями.
Иглесиас также общался со зрителями и поблагодарил поклонников на казахском языке.
Для концерта в Алматы организаторы подготовили специальное шоу со световым оформлением и огненными эффектами. Зрителям раздали светящиеся браслеты, которые синхронно меняли цвет во время выступления.
Концерт продолжался более полутора часов и завершился салютом.
На выступление приехали поклонники из разных регионов Казахстана, а также из-за рубежа. Для многих зрителей песни Иглесиаса стали частью воспоминаний о юности и важных событиях жизни.
Для обеспечения порядка во время мероприятия были задействованы около 2 тыс. полицейских. После концерта для зрителей также организовали бесплатные шаттлы по нескольким направлениям города.
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